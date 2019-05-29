العراق يستورد خيولا عربية اصيلة من مصر

2019/05/29 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت نجلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية لتربية الخيول بمحطة الزهراء لتربية الخيول العربية بمصر، إنه تم تصدير 3 خيول من الخيول العربية الأصيلة إلى العراق، طبقا للاشتراطات والمعاير المحجرية والموقف الوبائي وإصدار الشهادة الصحية.

واوضحت رضوان في تصريحات صحفية اليوم، انه يتم حاليا تجهيز دفعة جديد سيتم تصديرها بعد عيد الفطر الى الاتحاد الاوربي ، وحاليا متواجدة بالمحاجر البيطرية لأعدادها للتصدير، وأخرى بمزارع المعزل استعداد لحجرها بالمحاجر المختصة وتصديرها، ويتم تصدير الخيول العربية الأصيلة طبقا للاشتراطات والمعايير المحجرية والدولية.

وكانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، منذ مطلع 2017 اعادت تصدير الخيول المصرية الى العديد من دول الأتحاد الأوروبي منها ألمانيا وهولندا، وفتح أسواق جديدة إلى دولة العراق ، والاردن، والكويت، بعد أن قامت الجهات المصرية البيطرية المختصة بمراجعة القرارات المنظمة والإجراءات كافة.

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