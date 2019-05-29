500 دينار لكل “باكيت”.. الحكومة ترسل مقترحا إلى البرلمان لفرض ضرائب على السكائر

2019/05/29 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، عن رفع وزارة الصحة والبيئة العراقية مقترحا لمجلس النواب، لفرض ضريبة على كل منتج من التبغ، مبينة أن المقترح يتضمن فرض ضريبة مقدارها 500 دينار على كل علبة سكائر، فيما أكدت أن الوزارة ستطلق حملة وطنية لمكافحة التبغ مطلع الشهر المقبل.وقال مسؤول برامج الامراض المزمنة ومكافحة التبغ بمنظمة […]

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