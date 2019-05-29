2019/05/29 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت لجنة التربية النيابية، الأربعاء، أن هيئة الرأي في وزارة التربية رفضت الدخول الشامل للطلبة في المراحل المنتهية.وقال عضو اللجنة طعمة اللهيبي في تصريح في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “لجنة التربية في مجلس النواب قدمت طلبا الى وزارة التربية ورئاسة الوزراء بالدخول الشامل للطلبة في المراحل المنتهية”.وأضاف اللهيبي، أن “الوزارة بدورها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية تحدد موقفها النهائي من الدخول الشامل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية تحدد موقفها النهائي من الدخول الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).