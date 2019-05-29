الجوية يتعثر أمام بغداد والشرطة يعزّز صدارته لدوري الكرة

2019/05/29 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرفرض فريق أمانة بغداد، التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على مضيفه القوة الجوية في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي ضمن مباريات الأسبوع العاشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

بدأ الصقور بالتسجيل أولًا عن طريق اللاعب محمد قاسم في الدقيقة 70، وبعد سبع دقائق فقط استطاع أبناء العاصمة، تعديل النتيجة عن طريق اللاعب خلدون ابراهيم

الصقور بدأوا بالتسجيل أولًا عن طريق اللاعب محمد قاسم في الدقيقة 70، وبعد سبع دقائق فقط استطاع أبناء العاصمة، تعديل النتيجة عن طريق اللاعب خلدون ابراهيم.

فريق الصقور بلغ النقطة 62 في المركز الثاني، فيما وصل أمانة بغداد إلى النقطة 37 في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى أقيمت في ذات التوقيت، تعادل نفط الوسط مع الطلبة بهدف لمثله.

وفي الجانب المقابل، عاد فريق الشرطة إلى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام الجوية بفوزه على مضيّفه نادي الحسين، بهدفين نظيفين أحرزهما مهاجما القيثارة، علاء عبد الزهرة، مهند علي "ميمي"، على التوالي، ليرفع رصيده إلى 70 نقطة بفارق 8 نقاط على أقرب منافسيه القوة الجوية.

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