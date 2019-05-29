قائممقام سنجار: العمليات العسكرية التركية تزيد الأوضاع توترا في القضاء 

2019/05/29 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر قائممقام قضاء سنجار محما خليل، الأربعاء، من أن العمليات العسكرية التركية التي انطلقت امس في شمال العراق تؤثر بشكل سلبي على أوضاع القضاء, داعيا الحكومة الاتحادية إلى إنهاء التهديد العسكري التركي وطرد عناصر حزب العمال الكردستاني من العراق.وقال خليل في تصريح لـ/المعلومة/ إن “العمليات العسكرية التركية في شمال العراق تزيد من اوضاع […]

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