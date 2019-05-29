رئيس المخابرات المصرية يزور ليبيا ويلتقي حفتر

2019/05/29 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس المخابرات المصرية يزور ليبيا ويلتقي حفترأفاد "الجيش الوطني الليبي" في بيان بأن قائد الجيش المشير خليفة حفتر استقبل في مقر القيادة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.وجاء في البيان أنه "في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال إفريقيا وفي ضمن التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة استقبل اليوم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بمقر القيادة بالرجمة السيد رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل".وأشار البيان إلى أنه "تمت خلال اللقاء مناقشة عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة، كما تم خلال اللقاء تسليم الإرهابي هشام العشماوي والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفذ عددا من العمليات الإرهابية بدولتي ليبيا ومصر والذي قام أبناء القوات المسلحة بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المسلحة" الليبية.

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