2019/05/29 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، الأربعاء، أنها ستطلب من القضاء الأميركي إبطال تشريع أميركي يمنع الوكالات الفدرالية الأميركية من شراء منتجاتها.وقال سونغ ليوبينغ، المسؤول القانوني في الشركة في بيان أذاعه التلفزيون الصيني، إنّ “القانون يقرّر بشكل مباشر بأنّ هواوي مذنبة ويفرض عليها عدداً كبيراً من القيود”.ورفعت الشركة الصينية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هواوي تنقل حربها مع أميركا إلى المحاكم وكالة خطوة برس.

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