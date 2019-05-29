English | كوردى

معرض السجاد الايراني يفتتح ابوابه في معرض بغداد الدولي


معرض السجاد الايراني يفتتح ابوابه في معرض بغداد الدولي
2019/05/29 | 09:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد

اعلن معرض بغداد الدولي، عن افتتاح معرض السجاد اليدوي الايراني ومعرض صنع في إيران.

وقالت مديرة اعلام معرض بغداد الدولي، زينب ناصر حسين، في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معرض السجاد الايراني يفتتح ابوابه في معرض بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معرض السجاد الايراني يفتتح ابوابه في معرض بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).

كامل التفاصيل في: العهد نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا