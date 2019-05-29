معرض السجاد الايراني يفتتح ابوابه في معرض بغداد الدولي

2019/05/29 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن معرض بغداد الدولي، عن افتتاح معرض السجاد اليدوي الايراني ومعرض صنع في إيران.

وقالت مديرة اعلام معرض بغداد الدولي، زينب ناصر حسين، في

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