وزير العمل يوجه فريق الرصد الميداني لزيارة مواطنه في بغداد

2019/05/29 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان فريق الرصد الميداني في وزارة العمل لزيارة مواطنه تجوب الشوارع في منطقة اليرموك ببغداد .

وقال

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