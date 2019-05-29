العتبة الكاظمية تسجل دخول 150 ألف زائر لإحياء ليالي القدر الثلاث

2019/05/29 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت العتبة الكاظمية المقدسة، الأربعاء، عن تسجيل دخول 150 الف زائر لاحياء ليالي القدر الثلاث بمعدل 50 زائر في كل ليلة، مشيرة إلى وجود تنظيم وانسيابية عالية في دخول وخروج الزوار.وقال نائب الأمين العام للعتبة الشيخ عدي الكاظمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “العتبة الكاظمية المقدسة سجلت دخول أكثر من 50 الف زائر في […]

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