بالصور.. امرأة عراقية تستقبل إبنها الشهيد بطريقة غير معتادة

2019/05/29 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ استقبلت امرأة عراقية ابنها الشهيد بطريقة غير معتادة، حيث استقبلت جثمان ابنها بالتحية العسكرية.

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