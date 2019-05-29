التعليم: لا تغيير في توقيتات التقديم على الدراسات العليا

2019/05/29 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، أن توقيتات التقديم على الدراسات العليا محددة، نافية وجود اي تمديد في الوقت الحالي.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر مسؤول بالوزارة إن “الوزارة حددت المدة من الـ 20 من نيسان الماضي ولغاية الثالث من حزيران المقبل، موعدا للتقديم الالكتروني على الدراسات […]

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