2019/05/29 | 09:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، أن توقيتات التقديم على الدراسات العليا محددة، نافية وجود اي تمديد في الوقت الحالي.
ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر مسؤول بالوزارة إن “الوزارة حددت المدة من الـ 20 من نيسان الماضي ولغاية الثالث من حزيران المقبل، موعدا للتقديم الالكتروني على الدراسات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم: لا تغيير في توقيتات التقديم على الدراسات العليا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، أن توقيتات التقديم على الدراسات العليا محددة، نافية وجود اي تمديد في الوقت الحالي.
ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر مسؤول بالوزارة إن “الوزارة حددت المدة من الـ 20 من نيسان الماضي ولغاية الثالث من حزيران المقبل، موعدا للتقديم الالكتروني على الدراسات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم: لا تغيير في توقيتات التقديم على الدراسات العليا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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