حريق كبير في معمل البان بكربلاء

2019/05/29 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق كبير مساء اليوم في مبنى معمل البان / كالـه / في كربلاء ، ووصلت فرق الدفاع المدني لاخماده .

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