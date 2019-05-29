ضبط 5 شاحنات محملة بمواد مخالفة للضوابط القانونية بديالى

2019/05/29 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الأربعاء، ضبط 5 شاحنات محملة بزيت المحركات المستوردة مخالفة للضوابط القانونية شمالي بعقوبة.

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