اعتقال متهم قتل شقيقته وابنها إثر خلاف على الميراث بكربلاء

2019/05/29 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة، الأربعاء، بإعتقال متهم قام بقتل شقيقته وابنها إثر خلاف عائلي على الميراث في المحافظة.

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