تركيا تعلن حصيلة اليوم الأول من عملية المخلب العسكرية شمالي العراق

2019/05/29 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها قضت على 9 عناصر من حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة إرهابيا، جراء عملية "المخلب" العسكرية

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