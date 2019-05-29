حفر 80 بئرا في حقل الغراف النفطي

2019/05/29 | 09:20

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أنـجـزت شـركـات أجـنـبـيـة ومحليـة فــي حـقـل حــفــر 80 بــئــراً نـفـطـي الــغــراف بــذي قـــار، بـيـنـمـا شـهـدت المـحـافـظـة المـبـاشـرة بـتـشـيـيـد خط جديد ناقل للكهرباء.

وقـــال مــعــاون مــديــر شــركــة نـفـط ذي قــار كـريـم يـاسـر في حديث لصحيفة "الـصـبـاح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هـنـاك جـهـازي حفر مـن شركة إن zte ومثليهما من شركة wall great الصينية، إضافة الى ثلاثة اجهزة لشركة الحفر العراقية تعمل في حقل الغراف النفطي”.



واضـــاف ان هــذه الاجــهــزة اكملت حــفــر 80 بــئــراً نـفـطـيـة مـنـهـا 67 بـئـراً دخـلـت الانـتـاج".

وبين، أن "هذه الاعمال تهدف للوصول الى مرحلة الـــذروة بـانـتـاج الـحـقـل الـبـالـغ 230 الف برميل يومياً، مؤكداً استمرار عن عـمـلـيـات حـفـر الآبـــار، فـضـلا تواصل اكمال المنشآت السطحية، الــى نـهـايـة الــعــام المـقـبـل، حيث ستكون جميع الامور جاهزة وصـــولا لــلــوصــول الـــى مـــعـــدلات الانــتــاج المرجوة".

يذكر ان شركة (بتروناس) المـالـيـزيـة العاملة فـي حقل الـغـراف تـلـتـزم بـخـط الـعـمـل لتحقيق هـدف انتاج 230 الف برميل يومياً بحلول الربع الاخير من العام 2020.

وفــي ذي قــار ايــضــا، اعــلـن مـديـر تــوزيــع كــهــربــاء المـحـافـظـة محمد فــيــصــل رويـــضـــي بحسب الصحيفة، "المـبـاشـرة بـاعـمـال مـشـروع تشييد خط (33 ك.



ف) من محطة الخضر الــرئــيــســة الـــى مــحــطــة الـجـبـايـش الثانوية.



واوضح ان اعمال المشروع تضمنت تشييد شبكة ضغط عال (33 ك.



ف) هوائية بطول (7500 ( مـتـر وقـابـلـو ارضــي (33 ك .



ف) بطول (100 (متر مع نصب اعمدة ضغط عـال عـدد 235 ".

وأشار إلى، أن "المشروع ينفذ ضمن التخصيصات المالية الخاصة بالخطة الآنية لخلية الأزمة للعام 2019"، متعهداً بـ"اكمال الـعـمـل خــلال المــدة المـحـددة البالغة 70 يوماً".

واشــار الـى أن "المشروع يسهم في تـوفـيـر مـصـدر تـغـذيـة (33 ك.



ف) جــديــد لمـحـطـة الـجـبـايـش الـثـانـويـة المتنقلة لمعالجة مشكلة الاختناقات وانـخـفـاض الـفـولـتـيـة فــي الـقـضـاء ويضمن استمرار التيار الكهربائي أثناء مدة التجهيز خصوصاً ثناء فصل الصيف".

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