كربلاء تستعد لاحتضان أول قداس مسيحي في أقدم كنيسة بالشرق الأوسط 

2019/05/29 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وفد من كنيسة ماركوكيس الكلدانية، الأربعاء، انه سيقيم قداسا هذا العام في كنيسة الاقيصر التي تقع غربي كربلاء المقدسة وجنوب قضاء عين التمر التابع للمحافظة.وقال قائممقام قضاء عين التمر الحقوقي رائد فضال المشهداني في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “وفدا من الطائفة المسيحية وتحديدا من كنيسة ماركوكيس الكلدانية […]

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