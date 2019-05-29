التقاعد العسكري الجديد يخفض العمر وسنوات الخدمة ويخصص قطع أراضي

2019/05/29 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، عن تقديمها مقترحا مقترح لتعديل قانون التقاعد العسكري وتحديده بسنوات خدمة تتراوح بين 15 او 20 سنة، وتخصيص قطع ارض سكنية على التقاعد او المستمرين بالخدمة العسكرية، وشمول من لديهم خدمة عسكرية لأكثر من 15 سنة وعمر دون 50 سنة بالراتب التقاعدي اضافة الى تسلمهم مكافأة نهاية الخدمة.[…]

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