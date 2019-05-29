الغارديان تناقش “إخطارا قانونيا ضد السعودية”

2019/05/29 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نشرت الغارديان، اليوم الأربعاء، تقريرا موسعا لاثنين من مراسليها في واشنطن ولندن بعنوان “اتهام السعودية بتدبير هجوم على معارض مقيم في لندن”.التقرير يشير إلى إخطار قانوني أرسلته شركة محاماة بريطانية نيابة عن المعارض غانم الدوسري إالى سفارتي المملكة في لندن وواشنطن.ويدعي الإخطار حدوث “هجوم مدبر وخطير رتبته المملكة ضد

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