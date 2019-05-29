ضبط مسؤول في الرعاية الاجتماعية متلبساً بتسيير معاملات غير أصولية

2019/05/29 | 09:29

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة النزاهة في محافظة بابل، الأربعاء، 29 أيار، 2019، ضبط مسؤول شعبة الشمول في دائرة الرعاي...





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