روسيا تبدأ إنتاج النماذج العملية من مقاتلة الجيل الخامس

2019/05/29 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.أكملت روسيا الاستعدادات لإنتاج النماذج العملية من مقاتلة الجيل الخامس “سو-57”.وتأكد نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، اليوم الأربعاء، من إتمام الاستعدادات لتصنيع طائرات “سو-57” في مصنع الطائرات بمدينة كومسومولسك في الشرق الروسي، وتفقد النموذج العملي الأول من مقاتلة الجيل الخامس.وأبلغ نائب وزير الدفاع الصحفيين أن القوات الجوية الفضائية الروسية ستتسلم النموذج […]

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