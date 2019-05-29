العمل النيابية: اعداد جديدة ستشمل بالرعاية الاجتماعية الشهر المقبل

2019/05/29 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الأربعاء، عن شمول اعداد جديدة برواتب الاعانة الاجتماعية خلال شهر حزيران المقبل، مشيرا إلى أن الأولية ستكون لفئات الأرامل و المطلقات وكبار السن.وقال عضو اللجنة فاضل جابر الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك اعداد من المشمولين والمستحقين للاعانة الاجتماعية أوقفت من قبل وزارة التخطيط في عام ٢٠١٦”، […]

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