إتلاف شحنة أدوية بشرية مخالفة في كمرك مطار بغداد الدولي

2019/05/29 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت السلطات الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي اليوم الأربعاء، عن اتلافها لشحنة أدوية بشرية ضبطت في صالت المسافرين بدون موافقات أستيرادية.

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