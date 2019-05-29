مقتل 10 مسلحين من داعش في صلاح الدين

2019/05/29 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قتل 10 مسلحين من تنظيم داعش، أمس الثلاثاء، في قصف جوي لمواقعه في محافظة صلاح الدين، وفق مصدر أمني.

وقال مصدر في شرطة صلاح

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