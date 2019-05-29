النزاهـة النيابيـة : سياسيون وعوائلهم استغلوا سقوط النظام السابق لشراء عقارات وتهريب اموال داخل وخارج العـراق

2019/05/29 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة النزاهة النيابية القضاء وهيئة النزاهة الى التحقيق باموال عوائل لديها صلات تجارية مع النظام السابق، وسياسيين جدد تمكنوا من شراء عقارات داخل وخارج البلاد.وقال عضو اللجنة كاظم الصيادي ان ” بعض الاسماء والعوائل كانت تعمل بالتهريب مع عدي وقصي خلال حقبة النظام السابق، استحوذت على اموال وعقارات بعد سقوط النظام ، حيث […]

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