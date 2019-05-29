2019/05/29 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الأربعاء، عن وجود 28 موقعا ملوثا بالإشعاعات في محافظة البصرة جراء الحروب التي مرت على المحافظة، مشيرا إلى أن ذلك لارتفاع اعداد المصابين بالامراض السرطانية في المحافظة.وقال عضو اللجنة عبد عون علاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الاسباب الرئيسية تكمن في التلوث البيئي الحاصل البصرة من جراء استخراج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية: 28 موقعا ملوثا رفع نسبة الإصابة بالسرطان في البصرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية: 28 موقعا ملوثا رفع نسبة الإصابة بالسرطان في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).