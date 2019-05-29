لبنان يوقف التوظيف الحكومي ثلاث سنوات

2019/05/29 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الحكومة اللبنانية خطتها للسيطرة على ماليتها العامة المثقلة بالديون ،اذ تضمنت الميزانية العامة بعض الخطوات الصعبة من الناحية السياسية،

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