2019/05/29 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز شرطة كربلاء المقدسة والمنشات من القبض على شخص قام بقتل شقيقته وابنها اثر خلاف عائلي حول الميراث.وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم الاربعاء، بعد ان "استخبرت قيادة شرطة كربلاء بوجود حادث قتل، وجه قائد الشرطة اللواء احمد علي زويني عبر النداء المركزي لجميع السيطرات ومفاصل الأجهزة الامنية للبحث عن الجاني لإيصاله للعدالة".

واضاف البيان، "بعد تعميم اوصاف الشخص الذي قام بالجريمة وخلال ساعة واحدة فقط تمكنت سيطرات كربلاء الخارجية من جهة محافظة بابل من إحكام قبضتها على الجاني قبل خروجه من المدينة".

واشار البيان، الى انه "تمت احالته الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".



انتهى/ ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بزمن قياسي.. القبض على قاتل شقيقته وابنها في كربلاء) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بزمن قياسي.. القبض على قاتل شقيقته وابنها في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).