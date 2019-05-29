النزاهة تضبط مسؤول حكومي متلبساً بالرشوة

2019/05/29 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اعلنت ملاكات مكتب تحقيق هيئة النزاهة في محافظة بابل، اليوم الأربعاء، عن ضبطٍ مسؤول شعبة الشمول في دائرة الرعاية الاجتماعيَّة بالمحافظة؛ لإقدامه على تسيير المُعاملات بشكلٍ غير أصوليٍّ مقابل مبالغ ماليَّةٍ.وذكرت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن ملاكاتها "في محافظة بابل تمكنت من ضبط المُتَّهم مُتلبِّساً بإخراج المُعاملات خارج الدائرة يومياً، وتنظيمها بشكلٍ غير أصوليٍّ داخل مكتبةٍ عائدةٍ إليه تقع في أحد أحياء المحافظة مقابل مبالغ نقديَّةٍ".

وأوضحت الدائرة، أن "تحرِّيات مكتب تحقيق المُحافظة قادت إلى إقدام المُتَّهم على التلاعب بأسماء الأشخاص وإحلال أسماء غير مُستحقَّةٍ مكان أخرى مُستحقَّةٍ، وإنجاز معاملاتٍ قبل مواعيد إنجازها وإتمام معاملات قبل مراجعة أصحابها".

وتابعت أن "عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكات المكتب أسفرت أيضاً عن ضبط (366) معاملة واستمارات البيانات السنويَّة ومرافقاتها استمارة الدخل البديل العائدة لـ(293) مواطناً داخل المكتبة العائد للمُتَّهم".

وسيق المُتَّهم صحبة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة إلى قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق، استناداً إلى أحكام المادَّة (240) عقوبات.



بحسب البيان.انتهى/س

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