تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأدنى مستوى في 19 شهراً

2019/05/29 | 09:52

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات الى أدنى مستوياتها في حوالي 19 شهراً .

فقد هبط العائد بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 2.3% ، وهو المستوى الأدنى منذ أكتوبر 2017.



كما تراجع عائد السندات البريطانية لأجل عشر سنوات بمقدار أربع نقاط أساس لنحو 0.95% وهو المستوى الأدنى في أكثر من عامين.

وهبط عائد نظيرتها الألمانية بنقطة أساس واحدة إلى -0.12% وهو أقل مستوى في حوالي ثلاثة أعوام.

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