2019/05/29 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قرر موقعا “فيسبوك” و”تويتر” الأمريكيان حذف آلاف الصفحات “المرتبطة بإيران” بسبب نشرها معلومات عن أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم شخصيات سياسية ومؤسسات إعلامية كبيرة.وقال رئيس سياسات الأمن السيبراني في “فيسبوك” ناثانيال غليتشر: “تم حذف 51 حسابا و36 صفحة و7 مجموعات بـ”فيسبوك” و3 حسابات على “إنستغرام” بعد تلقينا معلومات بهذا الصدد من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لارتباطها بإيران..



فيسبوك وتويتر يحذفان آلاف الحسابات الوهمية وكالة خطوة برس.

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