روسيا تدعو الى خروج القوات الامريكية من سوريا

2019/05/29 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت روسيا، الاربعاء، المجتمع الدولي إلى الضغط على الولايات المتحدة لجهة الانسحاب العسكري من سوريا في أسرع وقت.

وذكر بيان روسي سوري مشترك صادر عن هيئتي التنسيق الوزاري انه "نناشد المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية اتخاذ موقف مبدئي للتأثير على الولايات المتحدة لحل مسألة إخراج قواتها في أسرع وقت من الأراضي السورية المحتلة".

ونوه البيان إلى أن "القوات الأمريكية التي دخلت سوريا بالطريقة غير المشروعة تعيق جهود إعادة الحياة السلمية إلى سوريا".

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