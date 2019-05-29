مكافحة اجرام الخضراء: القبض على عصابة لسرقة المنازل في بغداد

2019/05/29 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية مكافحة اجرام الخضراء، الاربعاء، القبض على عصابة لسرقة المنازل في بغداد.

وقالت المديرية في بيان ، ان "مفارزها واثر تلقي المعلومة شكلت فريق عمل مختص وبعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية تم إلقاء القبض عليهم وبعد التعمق معهم بالتحقيق اعترفوا صراحة عن قيامهم بسرقة مبلغ من المال قدره {٣ الأف دولار أمريكي ومصوغات ذهبية وأجهزة موبايل}".

واشارت المديرية الى ان "الأوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص وتم إيقافهم وفق أحكام المادة {٤٤٤ ق.ع} واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم ".

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