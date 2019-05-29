2019/05/29 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل اليوم الاربعاء، عملية ضبط بحق مسؤول شعبة الشمول في دائرة الرعاية الاجتماعية بالمحافظة، لإقدامه على تسيير المعاملات بشكل غير أصولي مقابل مبالغ مالية.وذكر بيان للهيئة وتلقته وكالة صدى، أن “ملاكاتها في محافظة بابل تمكنت من ضبط المتهم متلبسا بإخراج المعاملات خارج الدائرة يوميا، وتنظيمها بشكل غير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تضبط مسؤولاً في الرعاية الاجتماعية متلبساً بتسيير معاملاتٍ غير أصوليةٍ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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