القضاء يحكم بالإعدام شنقا حتى الموت لتونسي ومغربي بسبب هذا الامر

2019/05/29 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن" القضاء العراقي، أصدر أحكاما بالإعدام في حق نصف الفرنسيين الـ12 الذين نقلوا من سوريا إلى العراق ودينوا بالانتماء إلى تنظيم داعش، مبينة أن باريس تكثف جهودها لمنع إعدام مواطنيه".واضافت الوكالة، أن" المغربي كريم الحرشاوي البالغ من العمر 33 سنة، والتونسي إبراهيم النجارة نقلا نهاية كانون الثاني الماضي من سوريا حيث كانا محتجزين إلى جانب آخرين بيد قوات سوريا الديموقراطية".واشار الى انه" سبق أن أصدرت المحكمة نفسها أحكاما بالإعدام يومي الأحد والاثنين على كيفن غونو و ليونار لوبيز و سليم معاشو و مصطفى المرزوقي بالإعدام شنقا".انتهى..م.ر

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