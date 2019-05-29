حسم المستحقات التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق قريبا

2019/05/29 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، أن هيئة التقاعد الوطنية أبلغتها بحسم ملف المستحقات المالية لمنتسبي الجيش السابق خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الجزء

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