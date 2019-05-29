نقيب أطباء العراق لـ

2019/05/29 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن نقيب أطباء العراق، الدكتور عبد الامير الشمري، اليوم الأربعاء، عن استحصال موافقة وزارة المالية وهيئة الضرائب على تخفيف بعض الالتزامات الضريبة على

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