محافظ بغداد: ماضون بإعلان التعيينات وننتظر اجابة المالية

2019/05/29 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد محافظ بغداد فلاح الجزائري, الأربعاء، مضيه بإعلان نتائج المتقدمين للتعيينات التربية التي تأخرت كثيرا؛ وحسمها عن طريق التواصل مع اصحاب القرار في مجلس الوزراء ونواب بغداد.وقال الجزائري خلال زيارته المفاجئة الى مديرية تربية الرصافة الثانية، بحسب بيان لمكتبه تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الزيارة تأتي للاطلاع على سير العمل وما توصلت اليه […]

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