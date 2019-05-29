2019/05/29 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الانواء الجوية : طقس اليومين المقبلين سيكون صحواً مع بعض الغيوم

29/05/2019 10:38:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاربعاء ، طقس الأيام الأربعة المقبلة.

وذكر بيان للهيئة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "طقس اليومين المقبلين (الخميس والجمعة) سيكون صحواً مع بعض الغيوم وتبلغ درجات الحرارة العظمى بمدينة بغداد 43 مْ".

وأضاف ان "طقس السبت سيكون في الوسط والجنوب، صحواً يتحول تدريجياً في الأقسام الغربية الى مابين غائم جزئياً وغائم ولا تغير في درجات الحرارة، وفي الشمال صحواً مع بعض الغيوم".

وأشار الى ان "طقس الأحد المقبل سيكون في الوسط والجنوب صحواً مع بعض الغيوم وارتفاع قليل في درجات الحرارة وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً وأحياناً غائم".

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