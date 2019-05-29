العبادي لنيجيرفان بارزاني : كلنا امل باستمـرار التعاون في جميـع المجالات

2019/05/29 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس ائتلاف النصـر حيدر العبادي ، نيجيرفان بارزاني ‏بمناسبة انتخابه رئيسا لاقليم كردستان .‏ وقال العبادي في برقية تهنئة بالمناسبة ، ” كلنا امل باستمرار التعاون في جميع المجالات بعد ان شهدت المرحلة الماضية تنسيقا كبيرا تم تتويجه بالانتصار الكبير والتأريخي على عصابات داعش الارهابية ، حيث امتزجت بطولات وتضحيات جميع العراقيين في […]

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