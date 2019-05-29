2019/05/29 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، عن إخماد حريق نشب داخل معمل ومخزن في الشورجة وسط بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته/ المدار/ ان “فرق الدفاع المدني تمكنت وبوقت قياسي من السيطرة واخماد حادث حريق نشب داخل معمل ومخزن (علاء حداد) في منطقة الشورجة شارع الرشيد ببغداد”.وأضافت أن “عناصر الدفاع المدني تمكنوا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق نشب داخل معمل في الشورجة وكالة خطوة برس.

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