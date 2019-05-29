2019/05/29 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء ،اليوم الاربعاء، انخفاض نسبة الضائعات في الطاقة الكهربائية العام الجاري قياسا بالاعوام السابقة بسبب زيادة الانتاج في الطاقة ،مؤكدة ان نسبة الضائعات لاتزال كبيرة ما يتطلب اشاعة ثقافة ترشيد الاستهلاك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء :انخفاض نسبة الضائعات في الطاقة إلى ٣٠٪) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء :انخفاض نسبة الضائعات في الطاقة إلى ٣٠٪) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).