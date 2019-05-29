الرئيس التشيكي: أميركا استخدمت الكذب والتضليل لتبرير غزو العراق

2019/05/29 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انتقد الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، الأربعاء، سياسات بعض الدول الغربية تجاه سورية والعراق وليبيا وغيرها من دول الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن أجهزة المخابرات الأمريكية استخدمت الكذب والتضليل لتبرير غزو العراق.وقال زيمان في تصريحات له أمام المشاركين في منتدى جوفين الاقتصادي في براغ إن “هذه السياسات أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا […]

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