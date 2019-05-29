الانواء الجوية: ارتفاع درجات الحرارة لـ 3 ايام في هذه المناطق

2019/05/29 | 10:47

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بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاربعاء 29 ايار 2019، حالة الطقس اليوم الاربعاء...





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