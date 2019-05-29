2019/05/29 | 10:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاربعاء 29 ايار 2019، حالة الطقس اليوم الاربعاء...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الانواء الجوية: ارتفاع درجات الحرارة لـ 3 ايام في هذه المناطق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاربعاء 29 ايار 2019، حالة الطقس اليوم الاربعاء...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الانواء الجوية: ارتفاع درجات الحرارة لـ 3 ايام في هذه المناطق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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