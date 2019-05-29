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الانواء الجوية: ارتفاع درجات الحرارة لـ 3 ايام في هذه المناطق


الانواء الجوية: ارتفاع درجات الحرارة لـ 3 ايام في هذه المناطق
2019/05/29 | 10:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

 توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاربعاء 29 ايار 2019، حالة الطقس اليوم الاربعاء...

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