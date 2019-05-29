كلكامش برس تنشر نتائج السادس الابتدائي للكرخ الثانية

2019/05/29 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تنشر كلكامش برس نتائج السادس الابتدائي الدور الاول لهذا العام.النتاج هنـــــــــا

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