العراق على أعتاب إنجاز تاريخي في مجال توليد الكهرباء

2019/05/29 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أكد عبد الحسين الهنين مستشار رئيس الوزراء (عادل عبد المهدي)، اليوم الاربعاء، ان اليومين المقبلين سيشهدان اضافة 1200 ميكا واط إلى الشبكة الكهربائية لتعبر حاجز ال 18000 ميكاواط .واجرى الهنين زيارة ميدانية تفقدية لمحطة واسط الحرارية مع عدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء وللإشراف على اعادة الوحدة الخامسة لتوفير متطلبات المحطة […]

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