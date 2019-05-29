ميلان يخطط لضم مهاجم توتنهام مجانا

2019/05/29 | 10:49

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لاعبو توتنهام

يتطلع ميلان الإيطالي للتعاقد مع مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لتدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن توتنهام أبلغ الإسباني فرناندو يورينتي (34 عامًا) أنه خارج خطته لموسم 2019/2020.

وينتهي عقد يورينتي مع توتنهام بنهاية مباراة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ويسعى ميلان للتعاقد مع مهاجم يملك خبرات كبيرة، كي يكون بديلًا مناسبًا لمهاجمه البولندي كريستوف بيونتيك، وسيكون المهاجم الإسباني متاحًا للتعاقد بالمجان لانتهاء عقده مع السبيرز.

كما يملك يورينتي خبرة كبيرة في الدوري الإيطالي، حيث لعب من قبل في صفوف يوفنتوس، خلال الفترة من 2013 وحتى 2015 قبل أن يرحل إلى إشبيلية الإسباني.

يشار إلى أن يورينتي خاض 34 مباراة بقميص توتنهام في مختلف المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 8 أهداف وصنع 5.

المصدر: كووورة

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