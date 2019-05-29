2019/05/29 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء ،اليوم الاربعاء، انخفاض نسبة الضائعات في الطاقة الكهربائية العام الجاري قياسا بالاعوام السابقة بسبب زيادة الانتاج في الطاقة ،مؤكدة ان نسبة الضائعات لاتزال كبيرة ما يتطلب اشاعة ثقافة ترشيد الاستهلاك.و قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن “مقدار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الكهرباء:انخفاض نسبة الضائعات في الطاقة إلى ٣٠٪ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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