الاعمار تبدأ بربط “جسر الطابقين” بطريق بغداد – البصرة

2019/05/29 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بــدأت مــلاكــات وزارة الاعــمــار والاســكــان والـبـلـديـات الـعـامـة بـأعـمـال تنفيذ مـشـروع ربــط جـسـر ذو الـطـابـقـين بـطـريـق المــرور السريع (بغداد – البصرة) في خطوة مهمة تهدف الـى تقليل الزخم المــروري الحاصل بشوارع العاصمة.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية، عن مصدر في المكتب الاعـلامـي لـدائـرة الطرق والجسور التابعة للوزارة قوله، إن “مـلاكـات دائرته استأنفت العمل في مشروع مدخل […]

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